Accadde oggi: nel 1982 la Juve vinceva il suo ventesimo scudetto

TORINO- In questo periodo in cui il calcio italiano è fermo, la Juventus non dimentica mai di postare giocate e partite del passato per cercare di sollevare il morale dei propri tifosi. Nella giornata di oggi, il club bianconero festeggia il 38esimo anniversario della conquista del suo ventesimo scudetto, quello della seconda stella. Era la Juve con Trapattoni in panchina e che, grazie ad un rigore di Liam Brady, riuscì a superare il Catanzaro, staccando definitivamente in classifica la Fiorentina:

