Accadde oggi: 16 anni fa l’ultima gara di Conte in bianconero

TORINO- Prima di sedersi in panchina e diventare un grande tecnico, con già quattro campionati in totale nel suo palmares, Antonio Conte è stato capitano e simbolo della Juventus. Come ricordato da Sky Sport, esattamente 16 anni fa, il mister interista dava l’addio al calcio in una gara persa a San Siro proprio contro la sua attuale squadra, che riuscì a prevalere grazie ai gol di Martins, Vieri e Stankovic. Conte entrò nell’ultimo quarto d’ora al posto di Camoranesi, prima di decidere di intraprendere una nuova carriera.

