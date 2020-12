Napoli, Gattuso: “Non so se ci giocheremo lo scudetto. Allegri mi ha insegnato una cosa…”

TORINO – Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Az Alkmaar: “Io so di avere una squadra forte, ma non so se potremo giocarcela fino all’ultima giornata per lo scudetto. L’obiettivo è dare continuità, poi alla fine tireremo le somme. Osimhen? E’ inutile che lo diciamo e lo ricordiamo, bisogna fare di necessità virtù. C’è un allenatore molto bravo, Allegri, che mi ha lasciato una cosa in testa. Mi diceva sempre ‘Pazienza, l’importante è arrivare a giocare in undici’. Mi è rimasto in testa. Oggi m’è piaciuto com’è entrato Petagna. Settimana scorsa ha fatto fatica con il Rijeka, oggi invece è entrato bene. Ha qualità diverse rispetto agli altri attaccanti. Inutile ribadire che manca Osimhen, non cambia nulla. Cerchiamo di far giocare al massimo gli attaccanti che abbiamo. Quando rientrerà Osimhen vedremo”. Ma attenzione perché proprio in queste ultime ore è arrivata anche una pesantissima novità di mercato in casa Juve. La notizia sta facendo tremare i tifosi bianconeri: ecco cosa sappiamo >>>VAI ALLA NOTIZIA