Calciomercato Juventus, la notizia fa tremare i tifosi: ecco cosa sappiamo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e le tante voci si fanno sempre più insistenti. L’ultima, in arrivo dalla Spagna, getta ombra sul futuro di un big della Juventus. Un elemento insostituibile, che i tifosi non vorranno certo perdere nel prossimo futuro. Secondo quanto riferito dal noto quotidiano spagnolo As infatti, ci sarebbe sempre il Barcellona nel futuro di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese era stato accostato a lungo ai catalani prima di passare alla Juve e ora i blaugrana sarebbero nuovamente interessati a portarlo al Camp Nou. Non solo, Mino Raiola, agente del giocatore, avrebbe già preso contatti con il nuovo direttorio del Barça.

Sempre secondo As, il super procuratore avrebbe parlato con la dirigenza blaugrana, informandola del gradimento di de Ligt ad un eventuale trasferimento. Un assalto del Barcellona potrebbe rappresentare un problema non da poco per la Juventus, che ha fatto un grosso investimento sul ragazzo, il quale nel frattempo è diventato un perno imprescindibile della difesa bianconera. Va però ricordato che quelle arrivate finora, per quanto arrivino da fonti autorevoli, sembrerebbero poco più che semplici voci di mercato.

Per quanto ci risulta infatti, de Ligt occupa una posizione di primissimo piano nel nuovo progetto della Juve. Inoltre, le tranches di pagamento del cartellino dell'olandese non sono ancora terminate. Sembra dunque difficile che la Juventus si priverà di de Ligt nel breve periodo e non è detto che non possa pensare di blindarlo con un rinnovo nel corso del prossimo anno. Non va nemmeno escluso che la manovra di Raiola non sia atta a mettere pressione alla Juventus in tal senso. Si tratta di una mossa che il re del calciomercato europeo ha già tentato varie volte con diversi dei suoi assistiti. Per quanto ne sappiamo noi dunque, non ci sarebbe un reale pericolo di perdere de Ligt nel prossimo futuro.