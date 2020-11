Inter, Conte: “Non ci può essere sempre l’allenatore a dire cosa fare in campo”

TORINO – Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Atalanta: “Chi sta perdendo la partita cerca di ribaltare la partita, noi abbiamo fatto così con la Fiorentina buttando dentro attaccanti. Dobbiamo essere bravi a gestire le situazioni perché non ci può essere sempre l’allenatore in campo a dire come e che fare. Con il gol preso c’è stato un attimo di sbandamento e questo non ci deve essere. Spesso continuiamo a fare quello che abbiamo preparato senza osare ma miglioreremo”.