Inter, Conte: “Alle critiche si risponde sul campo”

TORINO – Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa prima del match del Real Madrid: “Critiche verso l’Inter? È un dato di fatto che si cerca a prescindere di negativizzare il tutto. Quando giochi in squadre importanti devi sapere che o è tutto bello o è tutto brutto. L’unico modo per non andare in pasto a speculazioni, critiche e alle tante scemenze è rispondere sul campo. Dobbiamo essere ancora più compatti e uniti, se vogliamo stare all’Inter dobbiamo sopportare questa pressione. Assenti? Non penso che Real Madrid possa piangere. Hanno rosa importante, hanno grandi giocatori. Il fatto che la stampa parli delle assenze mi fa sorridere”.