Juventus, Zazzaroni lancia la bomba su Thiago Motta: “Dico che…”

Zazzaroni ha parlato dell'allenatore Thiago Motta: per il giornalista, il tecnico non sarebbe ancora focalizzato nella filosofia della Juve

Zazzaroni: “Thiago Motta non ha capito di essere alla Juve”

Intervistato a Tmw Radio, Ivan Zazzaroni ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Non solo Motta non ha ancora capito la Juventus. Quando dici che non hai l’ossessione della vittoria, non hai capito che sei alla Juve. La Juve ha questa formula da cui non pioi prescindere. Puoi non vincere ma non puoi dire certe cose. La Juve ha cacciato Sarri dopo uno Scudetto e dopo due coppe Pirlo. Ci sono tante cose da correggere e qualcosa deve cambiare anche lui. Di sicuro alla Juve devi tentare di vincere subito, o non reggi tanto. E’ arrivato con una narrazione sbagliata, ha fatto una cosa strepitosa a Bologna ma era il primo anno che faceva bene e non devi farlo passare subito come un genio, devi proteggerlo. Lui lavora molto sul merito ma certi giocatori devi gestirli in un certo modo. Rischia? Alla Juve rischiano sempre tutti, può rischiare magari non quest’anno. Ora ha un gennaio terribile. Se perde il derby sono dolori”. Detto questo, sempre parlando di Juventus, attenzione: è spuntata fuori una notizia bomba sui bianconeri <<<