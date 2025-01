Biasin: “Motta? E’ passato da promessa a povero fesso”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato di Thiago Motta.

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: “È partito il tiro al piccione e il piccione è Thiago Motta. Come sempre in assenza di risultati convincenti si tende a esasperare: quella che fino a tre mesi fa era la più grande promessa della panchina, ora viene fatto passare come un povero fesso”.

Sulla Juve

“La Juve sta faticando, ma il tecnico non è il primo colpevole – oh, sono opinioni – La squadra è chiaramente inesperta, ha bisogno di tempo laddove il tempo non è concesso (nel calcio? Alla Juve? Figuriamoci), ha avuto una iella non indifferente (con il solo Bremer avrebbe mezza dozzina di punti in più) e si è ritrovata con un solo attaccante di ruolo in tutto il girone d’andata. Ecco, questa è una cosa realmente incredibile: la Juve con una sola punta di ruolo per tutti questi mesi non si era mai vista. Gennaio deve portare correttivi (due difensori e una punta), possibilmente nel brevissimo periodo”.