Zazzaroni: “In Juve-Napoli sono mancati i protagonisti”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con il Napoli, match terminato 0-0, con poche occasioni per le due squadre. Ecco le sue parole sul Corriere dello Sport: “Lo spettacolo e le conclusioni sono mancate soprattutto perché sono mancati i protagonisti annunciati. Hanno fatto il minimo sindacale – e anche qualcosa di meno – Lukaku, Vlahovic, Kvara e Nico. Appena sopra la sufficienza Olivera, troppo trattenuto, Di Lorenzo e “Chubby” McKennie (con una spalla fasciata e scarsa mobilità del braccio sinistro). I migliori, Bremer, Locatelli, Cambiaso, Lobotka, Anguissa, McTominay, in particolare nel primo tempo, e Koopmeiners, un’ora largo a sinistra per provare a scombinare i piani di Conte e permettere a Yildiz di accentrarsi”.

Sulla prestazione di Yildiz contro il Napoli

“Il giocatorino (leggi gioca a Torino) turco è stato tra i più attivi: ha iniziativa, coraggio, perde ancora troppi palloni, ma cresce e i colpi non gli mancano: è un 10 dirottato sulla fascia, il triste destino dei fantasisti naturali, da Recoba in avanti. Anche Politano e Savona non hanno fatto male, anzi: il ragazzo gioca semplice e sa stare in campo. Dubito invece che Danilo sappia restare a lungo in panchina”.