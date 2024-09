Juve, Sabatini: "Non era tutta colpa di Allegri? Motta bravo ma..." - JuveNews.eu

Intervenuto sul proprio canale Youtube il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la delicata situazione in casa Juve

Nel corso di tutta l’estate il pensiero comune era che Thiago Motta avrebbe stravolto la Juve in lungo e in largo. Una previsione vera, ma solo in parte. La Vecchia Signora è di certo cambiata molto, ma non quanto ci si sarebbe aspettati. Ora i bianconeri costruiscono dal basso, mantengono il pallino del gioco ma i problemi in fase realizzativa restano, come sottolineato dal cambio di Vlahovic nel corso della sfida contro il Napoli. Tre 0-0 consecutivi non sono un risultato da buttare completamente, ma qualcosa non va.

Juve, le parole di Sabatini su Motta

Intervenuto sul proprio canale Youtube il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la situazione in casa Juve: “Ma se fosse successo un anno fa, pochi mesi fa, quello che sta succedendo adesso, con tre 0-0 consecutivi e Vlahovic fuori dopo il primo tempo, cosa avreste detto? Cosa avreste sentito? Lo sapete, perchè quello che circolava era il “tutta colpa di Allegri”. Io reputo Thiago Motta un bravissimo allenatore, sta facendo un buon lavoro, ma non è che per questo oscuro quello che vedono tutti con gli occhi privi della mania, del virus che c’era contro Allegri. Bastava dire che era colpa sua e si risolvevano i problemi dell’umanità“.