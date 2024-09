Zauli sulla Next Gen: "Obiettivo play-off, ma i giovani..."

Lamberto Zauli, ex allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dei playoff.

Lamberto Zauli, ex allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “A me in queste partite è piaciuto molto, al di là dell’espulsione col Catania, Papadoupolos che è appena arrivato dal Genoa. Mi è caduto l’occhio sul suo modo di provare il dribbling e l’uno contro uno in continuazione, si vede che è un ragazzo di personalità e dotato di una buonissima tecnica. E’ un centrocampista offensivo a cui piace cercare il tiro in porta, per me sta facendo bene. Un altro che cito è sicuramente Stivanello che è ormai al secondo anno in questa categoria, poi c’è Macca che ho affrontato lo scorso anno da avversario e mi aveva già destato una buonissima impressione”.

L’obiettivo per la Next Gen

“Questi sono tutti ragazzi che hanno già maturato delle loro esperienze in questa categoria, per questo sono sicuro che i risultati miglioreranno nel momento in cui inizieranno ad affiatarsi e a conoscersi di più. La qualificazione ai play-off è molto importante per i ragazzi e l’allenatore, perché vincere aiuta a crescere, ma lì l’obiettivo in Next Gen è quello di dimostrare la crescita costante dei ragazzi in modo da abituarli ad esser pronti per Thiago Motta in prima squadra”.