Juve Next Gen-Catania 1-3, Montero: “Non abbiamo creato tanto”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Montero al termine della partita contro il Catania: "Afena Gyan..."

Altra sconfitta per la Juve Net Gen, battuta 1-3 dal Catania. Al termine della partita l’allenatore bianconero Montero ha detto: “Non abbiamo creato tanto, ma soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto buon palleggio. Nel primo tempo, in panchina, si sentiva che fosse una partita da 0-0. Stiamo giocando contro una grande d’esperienza, matura, che lotterà per il titolo. Questo ci deve servire come crescita. Queste partite, come capitano in Serie B e Serie A, sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Come nei gol. Contro giocatori di esperienza così ti annusano e ti castigano. Da quando sono qua, abbiamo fatto una partita importante come approccio. Come staff dobbiamo continuare a lavorare su quegli episodi, abbiamo giocatori di grande valore e di grande futuro anche per la prima squadra. Devono capire che bisogna saper leggere certi momenti. Quello lo fa l’esperienza, tutto fa, l’errore serve per migliorare. Non dobbiamo fare sempre lo stesso errore e no siamo stupidi”.

Juve Next Gen, le parole di Montero su Afena-Gyan

“I nuovi arrivati si stanno adattando al gruppo. Luis arriva da fuori, Felix arrivava già dall’Italia, Faticanti è storico della Roma, gioca in Nazionale. Tutti i nuovi hanno qualità e serviranno alla Juve per il futuro. Afena-Gyan? Un ragazzo simpatico, allegro, speriamo che contagi con la sua allegria. In un calcio così serio, sarà che sono sudamericano, bisogna rilassarsi. Nella vita ci sono cose più importanti. Bisogna avere la responsabilità giusta. Lui è un valore aggiunto, ha giocato alla Roma, alla Cremonese, speriamo che ci duri un po’ di più per le qualità che ha che se no se lo portano su“, ha concluso.