La Juventus ha aggiornato sulle condizioni di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico al ginocchio destro per risolvere il problema che lo aveva costretto a fermarsi nelle ultime settimane.

L’operazione, come comunicato dal club bianconero, è perfettamente riuscita. Da domani Thuram inizierà il proprio percorso riabilitativo, con l’obiettivo di tornare a disposizione di Luciano Spalletti nel corso dei prossimi mesi.

Il bollettino medico della Juventus

“Questa mattina Khephren Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz a Lione, è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo”.