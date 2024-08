Viviano sulla 10 ad Yildiz: “Non avrei fatto questa scelta”

Emiliano Viviano, calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della maglia numero 10 a Kenan Yildiz.

Emiliano Viviano, calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TVPlay sull’assegnazione della maglia numero 10 ad Yildiz, scelta che ha suscitato non poche polemiche per la poca esperienza del turco: “Lui è un vero e proprio talento e data l’età può crescere ancora molto, ma la Juve ha preso una decisione che potrebbe rivelarsi rischiosa, perchè così facendo ha messo sulle spalle del ragazzo un peso enorme e personalmente credo sia sbagliato. Gli avrei permesso di vivere ancora un po’ all’ombra di giocatori più titolati, come fece Del Piero ai suoi tempi, prima di affibbiargli una responsabilità tanto grande”.