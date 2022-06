Vlahovic, a Firenze lo snobbano: le parole di Viviano e Gonzalez

A gennaio la Juventus ha piazzato il colpo di mercato, il più oneroso di una squadra italiana nel mercato di gennaio, ovvero l'arrivo di Dusan Vlahovic . Il serbo aveva fatto una prima parte di stagione strepitosa con la Fiorentina segnando 20 gol in 24 partite tra Serie A e Coppa Italia . Tra Juventus e Fiorentina non corre buon sangue e questa ennesima cessione di un campione viola ai bianconeri non è stata gradita dai tifosi toscani . Quando il centravanti bianconero è tornato al Franchi per la semifinale di Coppa Italia (vinta nel recupero con un autogol di Cuadrado), è stato subissato di fischi e oggetto di cori e striscioni.

Oggi ne ha parlato anche Emiliano Viviano, intervistato da Tuttosport. Il portiere del Fatih Karagumruk infatti è un noto tifoso della Fiorentina: "Se ho rosicato per il suo addio? Credo di essere la persona sbagliata a cui fare questa domanda: se non c’è lui ci sono altri. Personalmente mi bastano 11 ragazzi in viola che onorino la maglia sudando e combattendo: in fondo sono sempre la stessa persona che da ragazzino andava in Fiesole a cantare e a battere sui tamburi. La maglia resta, i giocatori vanno. Poi è chiaro: sono un tifoso e come tutti mi piace che la mia squadra abbia giocatori forti e vinca. Ma se uno va altrove, per me finisce tutto un secondo dopo che non veste più la divisa della Fiorentina".