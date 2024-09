Vieri: "La Juve si è rafforzata ma ci vuole pazienza" - JuveNews.eu

Intervenuto nel corso di un evento organizzato dalla Lega Serie A, l'ex attaccante Bobo Vieri ha parlato della Juve e la lotta scudetto

L’Inter e la Juve dopo tre giornate sono in testa alla classifica di Serie A, due delle più serie contendenti nella lotta scudetto. I nerazzurri hanno vinto l’ultimo campionato, si sono rinforzati in estate e partono quindi come favoriti. La Vecchia Signora, però, non è rimasta ferma a guardare e dopo un’annata particolarmente difficile ha rivoluzionato la squadra. Dall’arrivo di Thiago Motta agli acquisti di top player come Koopmeiners e Nico Gonzalez: i bianconeri hanno una rosa competitiva e hanno tutte le carte in regola per vincere.

Juve, le parole di Vieri sulla lotta scudetto

Intervenuto nel corso dell’evento organizzato da Lega Serie A presso l’Università IULM di Milano, l’ex attaccante Bobo Vieri ha detto: “La Juve si è rafforzata, il Napoli sta facendo una buona squadra. Il Milan è lì lì, non ha iniziato benissimo. Però la rosa dell’Inter è la più forte del campionato. Thiago Motta così impattante? Me lo aspettavo, perché a Bologna prima ha salvato la squadra poi l’ha portato in Champions in un anno e mezzo. Quindi la Juve lo ha preso. Ci vuole tempo, lui vuole giocare bene a calcio, vuole comandare il gioco quindi occorre pazienza. Però è un tecnico molto in gamba”.