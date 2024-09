Biasin: “Thiago Motta ha riportato entusiasmo alla Juventus”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta e del nuovo corso.

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Entusiasmo che, invece, è stato in grado di generare Thiago Motta a Torino, mettendosi a lavoro su una Juventus rivoluzionata da Giuntoli. Dopo la sosta i bianconeri lavoreranno sull’inserimento a tempo pieno di Koopmeiners e Douglas Luiz, quest’ultimo finora poco utilizzato rispetto alle aspettative iniziali. Attenzione anche agli altri spifferoni di mercato, perché Jonathan David non piace solo all’Inter ed è probabile (anzi, probabilissimo) che i bianconeri abbiano già organizzato una legittima offensiva”.

Dybala e la Roma

“A proposito di centravanti, anche a Roma hanno il loro bel da fare. Daniele De Rossi ha la piena fiducia della proprietà e della piazza (e ci mancherebbe altro), ma deve trovare la formula magica per far coesistere Dybala e Soulé, obiettivo non semplice. Quanto a Dovbyk, capocannoniere della Liga nella passata stagione e ancora a zero gol… è solo questione di tempo, segnerà assai. Gran chiusura con il Napoli di Conte, perché parlavamo di soluzioni tattiche e pare che il tecnico salentino stia preparando il sorpresone: dopo le prima partite giocate con il 3-4-2-1, il Napoli, si dice, potrebbe tornare ad adottare il 3-5-2, con Kvara in appoggio a Lukaku. È possibile che capiti solo nelle gare di cartello e, in ogni caso, il buon Neres avrà parecchio spazio. Tradotto: non tremate amici fantallenatori, voi che avete speso assai all’asta per il brasiliano, il ragazzo farà il suo in abbondanza (ma il vero crac sarà McTominay). Ps. Nessuno è in grado di far spendere grano al suo presidente come ci riesce Antonio Conte da Lecce, maestro. E forza forza forza Totò Schillaci”.