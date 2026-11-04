Diramata la lista dei convocati per AZ Alkmaar-Juventus: Spalletti porta 22 giocatori in Olanda. Presenti Ekhator, Alajbegovic ed Elimoghale.
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La Juventus si prepara a tornare in campo in Europa League. Domani sera, i bianconeri saranno ospiti dell'AZ Alkmaar per la quarta giornata della League Phase della competizione.
In vista della trasferta olandese, Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione per la partita. Sono 22 i calciatori inseriti nella lista, con alcune assenze importanti e diverse presenze interessanti tra i giovani.
AZ Alkmaar-Juventus, i convocati: la lista completa
Di seguito l'elenco completo dei convocati per AZ Alkmaar-Juventus:
Portieri e difensori
- 23 Pinsoglio
- 25 Vicario
- 3 Bremer
- 4 Gatti
- 6 Kelly
- 15 Kalulu
- 26 Lucumi
- 32 Cabal
- 33 Neto
Centrocampisti e attaccanti
- 8 Koopmeiners
- 9 Kolo Muani
- 12 Douglas Luiz
- 13 Boga
- 17 Alajbegovic
- 18 Ekhator
- 20 Cambiaso
- 27 Woltemade
- 29 Sarr
- 41 Owusu
- 43 Pagnucco
- 48 Elimoghale
- 51 Merola
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