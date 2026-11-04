La Juventus si prepara a tornare in campo in Europa League. Domani sera, i bianconeri saranno ospiti dell'AZ Alkmaar per la quarta giornata della League Phase della competizione.

In vista della trasferta olandese, Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione per la partita. Sono 22 i calciatori inseriti nella lista, con alcune assenze importanti e diverse presenze interessanti tra i giovani.

AZ Alkmaar-Juventus, i convocati: la lista completa

Di seguito l'elenco completo dei convocati per AZ Alkmaar-Juventus:

Portieri e difensori

23 Pinsoglio

25 Vicario

3 Bremer

4 Gatti

6 Kelly

15 Kalulu

26 Lucumi

32 Cabal

33 Neto

Centrocampisti e attaccanti