Diramata la lista dei convocati per AZ Alkmaar-Juventus: Spalletti porta 22 giocatori in Olanda. Presenti Ekhator, Alajbegovic ed Elimoghale.

Lorenzo Focolari

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La Juventus si prepara a tornare in campo in Europa League. Domani sera, i bianconeri saranno ospiti dell'AZ Alkmaar per la quarta giornata della League Phase della competizione.

In vista della trasferta olandese, Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione per la partita. Sono 22 i calciatori inseriti nella lista, con alcune assenze importanti e diverse presenze interessanti tra i giovani.

AZ Alkmaar-Juventus, i convocati: la lista completa

Di seguito l'elenco completo dei convocati per AZ Alkmaar-Juventus:

Portieri e difensori

  • 23 Pinsoglio
  • 25 Vicario
  • 3 Bremer
  • 4 Gatti
  • 6 Kelly
  • 15 Kalulu
  • 26 Lucumi
  • 32 Cabal
  • 33 Neto

Centrocampisti e attaccanti

Juventus
  • 8 Koopmeiners
  • 9 Kolo Muani
  • 12 Douglas Luiz
  • 13 Boga
  • 17 Alajbegovic
  • 18 Ekhator
  • 20 Cambiaso
  • 27 Woltemade
  • 29 Sarr
  • 41 Owusu
  • 43 Pagnucco
  • 48 Elimoghale
  • 51 Merola

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