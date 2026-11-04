La Juventus si avvicina alla trasferta europea contro l'AZ Alkmaar con alcune novità importanti dalla Continassa. Nella seduta di rifinitura svoltasi oggi, Luciano Spalletti ha ritrovato Weston McKennie e Juan Cabal in gruppo, mentre lo staff continua a monitorare le condizioni degli altri giocatori. Intanto, vista la situazione numerica della rosa, il tecnico ha aggregato anche quattro giovani alla Prima Squadra.

McKennie torna in gruppo: le ultime dalla Continassa verso l'AZ

La notizia più importante riguarda McKennie, che aveva accusato un affaticamento all'adduttore durante la partita contro il Napoli. Dopo i giorni di gestione, il centrocampista statunitense è tornato ad allenarsi con i compagni, insieme a Cabal. Un'indicazione positiva per Spalletti, anche se la sua eventuale disponibilità per la gara europea dovrà essere valutata con attenzione.

Situazione diversa per Zeki Celik, che nella seduta odierna ha lavorato a parte su un campo attiguo a quello del gruppo. La Juventus dovrà quindi fare il punto sulle sue condizioni in vista dei prossimi impegni.

Alla sessione si sono aggregati anche quattro giovani: Destiny Elimoghale, Pagnucco, Merola e Owusu. Una scelta legata anche alle numerose assenze che stanno condizionando le rotazioni bianconere e che offre ai ragazzi del vivaio l'opportunità di lavorare a stretto contatto con la Prima Squadra.