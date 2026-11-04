La Juventus punta ancora su Destiny Elimoghale. Il giovane attaccante classe 2009 ha firmato il rinnovo del contratto con il club bianconero, prolungando il proprio accordo fino al 30 giugno 2029. Una conferma della fiducia della società nel talento cresciuto nel settore giovanile juventino, che in questa stagione ha già iniziato a fare esperienza con la Next Gen.

Il comunicato ufficiale

La società bianconera ha annunciato il prolungamento attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, ripercorrendo le tappe principali del percorso del giovane attaccante:

“Il cammino di Destiny Elimoghale prosegue con la Juventus: l’attaccante classe 2009 ha firmato un rinnovo di contratto che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029.

Cresciuto sin da bambino nel settore giovanile bianconero - vestendo tutte le maglie delle varie categorie, fino ad arrivare all’Under 17 e all’Under 20 - Elimoghale ha fatto il suo esordio in questa stagione con la Juventus Next Gen, con cui ha raccolto in questi primi mesi complessivamente 10 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

Il 17 settembre 2026 è arrivata anche la prima convocazione in carriera con la Prima Squadra, in occasione della sfida contro il NEC, prima giornata della League Phase di Europa League.

Un giocatore di talento e prospettiva che continuerà il suo percorso di crescita in bianconero: congratulazioni Destiny, ci vediamo in campo!”