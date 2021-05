Verso Juve-Milan, in palio Champions League e Donnarumma?

Il big match di domenica si prepara ad essere la partita più importante della stagione bianconera

Tante idee, prestazioni altalenanti e obiettivi saltati o rimodellati. Questo un brevissimo riassunto della stagione bianconera finora. Domenica la Juventus affronterà il Milan in un big match in totale controtendenza con quelli degli ultimi anni. La Vecchia Signora quest'anno non è alle prese con i preparativi per la festa scudetto, ma ha ancora molto da chiedere al campionato. Pirlo ha ancora da giocarsi una qualificazione alla prossima Champions, oltre che la panchina. La gara di domenica sera è di quelle dalla posta altissima, con entrambe le squadre obbligate a non cedere. Vincere, sia per i rossoneri che per i bianconeri, significherebbe affrontare gli ultimi tre impegni di campionato con molta più serenità. Al contrario, una sconfitta, specie se abbinata a una vittoria del Napoli, potrebbe decisamente compromettere l'affare Champions.