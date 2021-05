Canovi: “Sono sicuro che Donnarumma andrà via”

L'operatore di mercato ha parlato

TORINO - Dario Canovi, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti tra cui il possibile rinnovo di Donnarumma con la maglia del Milan. Queste le sue parole: "Roma? Mancano calciatori di carisma che riescano a tenere unita la squadra nei momenti migliori. Manca uno come De Rossi, uno di autorità. La Roma quando gioca contro le prime non fa mai risultato pieno, ciò dimostra che manca carattere. La Roma purtroppo è una squadra a cui manca una cosa essenziale: il carattere. Manca chi nei momenti di difficoltà sa tenere dritta la barca e non mi riferisco all’allenatore ma a chi va in campo. Perché tecnicamente la squadra ha giocatori validi, importanti. Sampdoria? Ora bisogna stare attenti: la Roma rischia di finire fuori dall’Europa. La Samp sta giocando un bel calcio e ha ottenuto forse più di ciò che pensasse. Ho per Ranieri grande rispetto e stima. È sempre stato un allenatore sottovalutato. Se Ranieri rimane? Lo auguro alla Sampdoria. Non vedo allenatori più bravi di lui in giro".