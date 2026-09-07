Il pareggio contro il Milan ha lasciato una certezza a Luciano Spalletti: la Juventus ha ancora bisogno di recuperare uomini. Il tecnico ha dovuto affrontare il big match con diverse assenze e ora guarda alla settimana di lavoro prima della trasferta contro il Sassuolo per recuperare qualche pedina. Tra queste c'è Pape Matar Sarr.

Il centrocampista arrivato dal Tottenham non era ancora disponibile contro i rossoneri, ma il suo recupero potrebbe rappresentare una soluzione importante per una squadra che ha bisogno di aumentare qualità e quantità in mezzo al campo.

Sarr, la pedina che manca a Spalletti

Spalletti conosce bene le caratteristiche del nuovo acquisto e ha già lasciato intendere quanto possa essere utile alla Juventus. Sarr è un giocatore capace di coprire grandi porzioni di campo e di garantire dinamismo alla mediana.

Una caratteristica particolarmente importante considerando l'assenza di Khéphren Thuram, destinato a rimanere fuori a lungo. Il tecnico bianconero ha infatti indicato proprio Sarr come uno dei giocatori in grado di dare una mano in questo senso.

L'obiettivo è recuperare altri giocatori

La settimana che porta alla sfida con il Sassuolo sarà quindi fondamentale anche sul fronte dell'infermeria. Weston McKennie e Andrea Cambiaso sono tra i giocatori che la Juventus spera di poter riavere a disposizione.

Per McKennie, in particolare, il recupero sarebbe prezioso per la duttilità che può offrire nelle rotazioni di Spalletti.

Una settimana per cambiare la Juventus

Il pareggio con il Milan ha confermato una squadra ancora capace di reagire, ma con margini di miglioramento evidenti. La rete di Gatti al 92' ha evitato la sconfitta, dopo una gara nella quale la Juventus aveva colpito anche un palo con Conceiçao.

Adesso Spalletti avrà una settimana per lavorare e, soprattutto, recuperare uomini fondamentali.

Il possibile rientro di Sarr potrebbe essere il primo passo verso una Juventus più completa.