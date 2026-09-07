Il pareggio contro il Milan ha lasciato diversi spunti di riflessione in casa Juventus. La squadra di Luciano Spalletti ha trovato il gol del definitivo 1-1 al 92' con Federico Gatti, ma la prestazione ha mostrato anche quanto lavoro ci sia ancora da fare per raggiungere il livello delle squadre che hanno iniziato il campionato con maggiore continuità. È questa la lettura di Marco Bucciantini, intervenuto negli studi di Sky Sport dopo la sfida dell'Allianz Stadium.

Bucciantini: “Tanto lavoro da fare”

L'analista ha sottolineato innanzitutto come il gol di Gatti sia diventato quasi una costante nelle situazioni di difficoltà della Juventus.

“È un po' di tempo, forse un po' di anni, che c'è il gol di Gatti all'ultima azione”, ha osservato Bucciantini, evidenziando come la squadra riesca a sfruttare questa soluzione soprattutto quando trova difficoltà nella costruzione offensiva.

Secondo il commentatore, però, Juventus-Milan ha raccontato soprattutto due squadre ancora alla ricerca della propria identità definitiva.

“Questa è una partita che messa in questo fine settimana ci racconta due ambizioni e intenzioni, tanti timori e tanto lavoro da fare”, ha spiegato Bucciantini.

“Abbiamo visto squadre tanto più avanti”

Il paragone con le altre protagoniste del campionato è inevitabile. Bucciantini ha infatti indicato Roma e Como come esempi di squadre che sembrano già aver dato una forma precisa alle proprie idee.

“La chiave sta nella continuità”, ha spiegato l'opinionista, sottolineando come la Roma sembri già il “prodotto finale” del lavoro di Gasperini. Anche il Como, secondo Bucciantini, rappresenta una squadra nella quale le idee mostrate sul mercato trovano una precisa corrispondenza sul campo.

Il giudizio è quindi chiaro: Juventus e Milan hanno ancora bisogno di tempo, soprattutto rispetto a squadre che hanno già sviluppato automatismi e una precisa identità di gioco.