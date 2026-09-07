Luciano Spalletti promuove la prestazione della Juventus dopo l'1-1 contro il Milan. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida, il tecnico bianconero ha apprezzato la reazione della squadra dopo lo svantaggio e ha ribadito la propria fiducia in Kolo Muani, nonostante i fischi ricevuti dall'attaccante.

Spalletti non molla Kolo Muani

Uno dei temi principali del post-partita ha riguardato proprio il centravanti francese. Spalletti non ha intenzione di cambiare idea e ha confermato pienamente la scelta di puntare su di lui.

“Ho scelto di salire sul carro di Kolo Muani, perché ho dato il consenso, e rimango sul carro di Kolo Muani. Io ci resterò fino alla fine e in fondo valuteremo dove ci avrà portato questo carro e tireremo le somme”.

Kolo Muani e Woltemade insieme

Il tecnico della Juventus ha poi parlato della possibilità di vedere Kolo Muani e Woltemade contemporaneamente in campo. Spalletti ha sottolineato l'importanza del rendimento della punta centrale e le caratteristiche del nuovo attaccante tedesco.

“I risultati dipendono molto dagli esiti della punta centrale. Per noi Woltemade ci può dare molto, perché ha fisico e ha tecnica. Lui e Kolo Muani possono giocare insieme, serve solo che raggiunga una condizione ottimale perché non è al top”.

Infine, Spalletti ha lanciato un messaggio molto chiaro sul futuro immediato del francese: “La prossima partita la rigioca Kolo Muani, potete metterlo in formazione”.