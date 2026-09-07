Il contatto tra De Winter e Kolo Muani, avvenuto all'inizio dell'azione che ha portato al momentaneo vantaggio del Milan contro la Juventus, è stato uno degli episodi analizzati nella moviola di DAZN. A esprimere il proprio giudizio è stato Luca Marelli, ex arbitro di Serie A presente negli studi dell'emittente.

Marelli analizza il contatto

L'ex direttore di gara si è soffermato sulla dinamica del contrasto nella trequarti difensiva del Milan, evidenziando come il contatto tra i due giocatori fosse effettivamente presente.

“L'inizio di azione, il recupero del pallone da parte del Milan, ovvero il contrasto tra De Winter e Kolo Muani a trequarti della difesa del Milan. Quello che va visto e va valutato è soprattutto il contatto: il piede sinistro di Kolo Muani e il piede destro di Cissé. Non c'è uno step on foot pieno, ma il tacco di De Winter sulla punta del piede di Kolo Muani. Come vediamo, il contatto c'è sicuramente”.

“Avrebbe dovuto portare a un on-field review”

Marelli ha poi spiegato perché, a suo giudizio, l'episodio avrebbe meritato una revisione al monitor da parte dell'arbitro.

“Possiamo eliminare la questione relativa alla posizione di campo perché l'azione poi si è sviluppata in verticale molto veloce. Probabilmente il contatto è stato valutato come una valutazione di campo e che la decisione di lasciarla proseguire potesse essere avallata”.

L'ex arbitro ha quindi espresso la propria posizione sull'utilizzo del VAR: “Il contatto c'è stato, lo possiamo ritenere un'infrazione? A mio parere, questa è un'infrazione che avrebbe dovuto portare ad un on-field review”.

Infine, Marelli ha aggiunto: “L'utilizzo del VAR in queste partite si effettua su chiari ed evidenti errori e a me sta anche bene, però il mio auspicio è che non si esageri a non utilizzare il VAR per sanare delle infrazioni evidenti come in questo caso”.