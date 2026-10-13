La Juventus volta pagina dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari e concentra le proprie attenzioni sull'Europa League. Oggi, martedì 13 ottobre, i bianconeri tornano ad allenarsi in vista della trasferta contro il Celta Vigo, in programma giovedì alle ore 21:00. Luciano Spalletti è chiamato a gestire le energie della squadra e a valutare alcune modifiche alla formazione, anche in considerazione degli impegni ravvicinati. Tra i giocatori che potrebbero trovare maggiore spazio c'è Nick Woltemade, in cerca di una nuova occasione dal primo minuto.

Woltemade si candida per una maglia da titolare

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa sportiva, l'attaccante tedesco sarebbe tra i principali candidati a partire dal primo minuto contro il Celta Vigo. Resta da capire se Spalletti deciderà di affiancarlo a Kolo Muani oppure di affidargli il ruolo di unico riferimento offensivo.

La scelta potrebbe influenzare anche gli equilibri sulla trequarti, dove Alajbegovic potrebbe avere l'opportunità di mettersi in mostra e far rifiatare uno tra McKennie e Nico Gonzalez. Per Woltemade, la sfida europea rappresenterebbe un'occasione importante per convincere il tecnico e guadagnare spazio nelle prossime partite.

Turnover in difesa e a centrocampo: le possibili mosse di Spalletti

Le rotazioni potrebbero coinvolgere anche gli altri reparti. In difesa, Federico Gatti e Lloyd Kelly sono candidati a trovare spazio dal primo minuto, mentre Andrea Cambiaso potrebbe essere impiegato per concedere un turno di riposo a Zeki Celik.

In mezzo al campo, invece, Teun Koopmeiners potrebbe prendere il posto di Douglas Luiz. Si tratta, al momento, di ipotesi legate alle valutazioni del tecnico: le indicazioni più precise arriveranno con il lavoro dei prossimi giorni e con le scelte definitive in vista della gara.

Celta Vigo-Juventus, obiettivo ripartire in Europa

La trasferta spagnola rappresenta un appuntamento importante per i bianconeri, che vogliono lasciarsi alle spalle il risultato di Cagliari e proseguire il proprio cammino europeo. La squadra di Spalletti aveva mostrato buone trame di gioco nell'ultima uscita, senza però riuscire a concretizzare tutte le occasioni create.

Contro il Celta Vigo serviranno maggiore precisione sotto porta e attenzione nei momenti decisivi. Il possibile turnover dovrà quindi garantire freschezza senza compromettere gli equilibri della squadra: Spalletti è al lavoro per individuare la soluzione migliore in vista della seconda giornata della League Phase di Europa League.