È stato designato l'arbitro di Celta Vigo-Juventus, incontro valido per la seconda giornata della fase campionato di Europa League, in programma giovedì 15 ottobre alle ore 21:00 in Spagna. A dirigere la sfida sarà l'olandese Sander Van Der Eijk, chiamato a gestire una partita importante per il cammino europeo della formazione bianconera.

Celta Vigo-Juventus, la squadra arbitrale

Van Der Eijk sarà affiancato dagli assistenti Bluemink e De Groot, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Lindhout. Per quanto riguarda la sala video, al VAR ci sarà Salisbury, con Martens nel ruolo di AVAR.

La squadra arbitrale è stata quindi definita in vista dell'appuntamento europeo, che vedrà la Juventus impegnata in trasferta contro il Celta Vigo.