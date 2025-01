Ventola: “Kolo Mouani è necessario per questa Juventus”

Nicola Ventola, ex calciatore di Inter e Bari, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'acquisto di Kolo Mouani.

Nicola Ventola, ex calciatore di Inter e Bari, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Viva El Futbol sui bianconeri, parlando anche del nuovo acquisto Kolo Mouani: “Kolo Muani è necessario, non lo vedo come una prima punta classica e perciò potrebbe andare bene, anche per quello che abbiamo visto da Thiago a Bologna. Abbiamo bisogno di questo tipo di scossa. La Juventus è indietro, ma se considero la loro qualificazione in Champions League, guardo al bicchiere mezzo pieno. Il fatto negativo è che i grandi acquisti non hanno brillato, e sono emerse sorprese. Si è adattato bene alle idee dell’allenatore. Quando perdevano vantaggio c’erano problemi più generali. L’allenatore ha idee che ci piacciono”.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Juve

NAPOLI(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Spinazzola; Lobotka, Anguissa, McTominay; Neres, Politano, Lukaku. All. Conte

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Nico; Kolo Mouani. All. T.Motta. Intanto ecco le ultime notizie sui bianconeri<<<