Juve, Ventola controcorrente: "Resto fiducioso su Thiago Motta" - JuveNews.eu

Intervenuto nel corso di Viva El Futball, su Twitch, Nicola Ventola ha parlato della Juve di Thiago Motta: le sue parole

Nel corso dell’estate si pensava a Thiago Motta come una sorta di messia, l’allenatore in grado di risolvere subito ogni problema della Juve di Allegri. In realtà le cose non sono andate proprio in questo modo. I bianconeri, infatti, in questa prima parte di stagione si sono confermati come una delle squadre con la miglior difesa del campionato, ma i problemi in fase realizzativa restano. Molti hanno quindi cominciato a criticare l’ex Bologna, ma qualunque giudizio definitivo sembra affrettato: sono passate soltanto 5 giornate di Serie A, c’è ancora molto a cui lavorare.

Juve, le parole di Ventola

Intervenuto nel corso di Viva El Futball, su Twitch, Nicola Ventola ha detto: “La Juventus non prende goal, subisce pochi tiri in porta ma ora da loro mi aspetto qualcosa di più sulle conclusioni e sulla rapidità per arrivare a concludere. Quindi i movimenti offensivi più veloci e di qualità: una partita con le difese efficaci e gli attacchi nulli, una brutta partita. Resto fiducioso sulle idee di Thiago. Vlahovic è diverso da Zirkzee e bisogna lavorarci. Thiago è l’allenatore che prende decisioni forti. Se Vlahovic è lì è perchè la Juve ha speso e poteva spendere in un vice Vlahovic e Thiago lo stima”.