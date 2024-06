Veltroni su Thiago Motta: “E’ ispirato, diretto e risoluto”

Walter Veltroni, politico, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo allenatore Thiago Motta.

Walter Veltroni, politico, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Ho chiesto la prefazione del libro “Numeri 10″ a Thiago Motta quando era ancora del Bologna. Non sapevo che sarebbe diventato allenatore della Juventus, ma lo speravo. Lo conosco da molto tempo, mi piace come allenatore, ma anche come persona: è tosto, risoluto, ispirato. Sembra avere qualcosa dentro che lo spinge a fare quello che fa. E dove è andato ha fatto bene. Il salto alla Juventus è rilevante. E per come si sta muovendo sul mercato, mi sembra che la società abbia le idee chiare. Ho intervistato tanti numeri 10 per il Corriere della Sera: c’è Totti, Baggio, Capello Zola, anche Thiago Motta era un dieci, e quindi era giusto che lui abbia scritto prefazione”.