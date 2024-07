Valentini: “Non ci aspettavamo la vittoria con la Juventus”

Enrico Valentini, difensore del Norimberga, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del match di ieri sera.

Enrico Valentini, difensore del Norimberga, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Risultato che ci aspettavamo? Sicuramente no, sapevamo fosse la loro prima partita e ci aspettavamo una formazione iniziale diversa. Se avessero schierato fin dall’inizio i titolari, sarebbe stata un’altra storia. Noi ci siamo però divertiti, loro un po’ meno. Mi ha colpito moltissimo l’interpretazione di Fagioli e Nicolussi Caviglia, perché il loro gioco ha permesso alla squadra di esser più pericolosa. Li ho visti bene in campo, sono entrato in campo intorno al 70′ e subito ho notato un pimpante Weah. Penso che il gioco offensivo sarà importantissimo per Vlahovic, più palloni avrà e più sarà letale”.