Norimberga-Juve, Klose: “Soddisfatto delle risposte della squadra”

Miroslav Klose, allenatore del Norimberga, ha commentato nel post partita il successo della sua squadre per 3-0 ottenuto contro la Juventus

Vittoria larga e a sorpresa del Norimberga di Miroslav Klose contro la Juventus. Un brutto scherzo da parte dell’allenatore tedesco, vecchia conoscenza anche del campionato italiano con la sua esperienza in forza alla Lazio. I bianconeri rimaneggiati e in piena preparazione, sono stati travolti dalla squadra guidata dall’ex Bayern Monaco. Nel post partita, il tecnico ha parlato ai microfoni dei media locali.

Le parole di Klose

“Posso valutarlo molto bene, era il primo test match per la Juve. Mi è piaciuto il fatto che la mia squadra oggi sia stata sempre coraggiosa e non abbia perso la testa nemmeno nelle fasi difficili. Ciò che è sempre importante per me è ciò che implementiamo. E di questo oggi sono molto felice. Le cose che vogliamo vedere stanno migliorando sempre di più”.