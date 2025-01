Vaciago: “La Juventus non ha più margine di errore”

Guido Vaciago ha parlato della Juventus alla luce dell'ultima sconfitta: per il giornalista, i bianconeri avrebbero bruciato ogni bonus

Nel suo editoriale su Tuttosport, Guido Vaciago, direttore del quotidiano sportivo, ha parlato della Juventus reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Benfica. Ecco le sue parole: “L’urgenza ora è capire quale male ha colpito la squadra e come guarirlo in modo rapido. Non c’è più tempo, non c’è più margine di errore: la Juventus nelle ultime quindici partite ha vinto quattro volte, pareggiato otto volte e perso tre volte. Ha giocato solo tre partite convincenti (contro il City, l’Atalanta e il Milan), mentre iniziano a essere tante le prestazioni in parte o del tutto insoddisfacenti (Lecce, Bologna, Venezia, Fiorentina, Milan in Supercoppa, Bruges, Napoli, Benfica)”.

Vaciago: “Juventus sull’orlo del fallimento”

Il giornalista ha aggiunto: “Per questa Juventus, quella degli ultimi due mesi, né gli ottavi, né il quarto posto sono obiettivi raggiungibili. Negare questo problema non farebbe che ingigantirlo ed è quindi urgente che la Juventus, intesa come proprietà, dirigenza, allenatore e giocatori prendano coscienza di essere sull’orlo di un fallimento stagionale che provocherebbe ingenti danni economici e un disastro emotivo in una tifoseria già frustrata da quattro anni ricchi di delusioni e avari di gioie”. Leggi anche le pagelle di Di Livio del match Juventus-Benfica <<<