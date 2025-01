Benfica, Lage: “Abbiamo creato tanto, andiamo ai playoff con merito”

Le parole dell'allenatore del Benfica Bruno Lage al termine della partita di Champions League contro la Juve

Al termine della partita contro la Juve l’allenatore del Benfica Lage è intervenuto in conferenza stampa: “Abbiamo creato tantissimo e fatto due gol. Ora continuiamo questa competizione con merito. Tutto quello che ci importa è quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo ottenuto i 3 punti che ci permettono di andare avanti. La prima reazione è stata quella di complimentare con i miei giocatori e l’allenatore avversario. Poi sono andato dai tifosi. Ora dobbiamo trovare continuità e fare il nostro meglio. Non sono frustrato, ma tranquillo e oggi sono molto contento per la vittoria. Oggi dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi. Mi dispiace molto quando le cose non vengono. Ora dobbiamo continuare a cercare le vittorie e rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

Le parole dell’ex Juve Di Maria: “Momento difficile”

L’attaccante argentino Angel Di Maria in zona mista ha poi detto: “Crisi Juve? C’è un nuovo allenatore, nuovi giocatori, è difficile. Credo che non sia in discussione quello che Thiago può fare, si è visto nel Bologna. Con la Juve potrà fare lo stesso, è un grande allenatore ma è difficile. Ha la capacità però. E’ stato un gran cambio, per questo dico che è difficile. Ci sono tanti giocatori nuovi. L’importante è restare calmi e i buoni momenti arriveranno. Qui passano tutti i più grandi, non hai un momento di tranquillità. Ma si deve sapere che c’è un grande allenatore e va aspettato solo il momento”. Nel frattempo Di Marzio sgancia la bomba: “Offerta per…” <<<