Vaciago: "Conceicao andrebbe tutelato, invece..."

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'espulsione di Francisco Conceicao.

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Giocatori come Francisco Coinceiçao vanno tutelati. Ieri non è stato così, perché il pessimo Marinelli ha fatto esattamente il contrario di quello che doveva fare. Conceiçao ha subito cinque falli, è stato continuamente maltrattato dai difensori del Cagliari e lui ha tollerato, senza estrarre mai un cartellino. Quando Conceiçao ha commesso un fallo, è andato immediatamente ad ammonirlo e poi ha concluso in gloria con l’inesistente giallo per simulazione costata l’espulsione (e quindi la squalifica)al portoghese”.

Sulla tutela del calciatore portoghese

“Se un campionato come il nostro, in cui i campioni scarseggiano e lo spettacolo ne soffre, non vengono protetti i giocatori che saltano l’uomo e accendono la fantasia degli appassionati, possiamo serenamente prepararci a un’estinzione neanche troppo lenta del già screpolato mito della Serie A. E il presuntuoso Marinelli potrà essere orgoglioso di aver dato il suo deleterio contributo, con quella corsa indignata di chi sta andando a punire un omicidio, privo dell’umiltà per chiedere o rivedere (avrebbe, per esempio, scoperto che Obert prende il colletto di Conceiçao”.