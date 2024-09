Vaciago preoccupato da Vlahovic: “Si scoraggia troppo…”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della condizione fisica e non di Vlahovic.

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Solo una cosa preoccupa: l’andamento psicologico di Dusan Vlahovic che, quando è in giornata no, si scoraggia dopo i primi errori e ingarbuglia il filo della sua partita fino a trovarsi un groviglio inestricabile, nel quale finisce per inciampare in continuazione. Ieri sera è mancato un suo guizzo per risolvere la partita: in un campionato, le partite vinte perché tu hai il bomber e gli altri no sono quelle che nel conteggio finale dei punti pesano molto di più. La Juventus sapeva che è e resta complesso costruire una nuova squadra, con una nuova mentalità tattica, con così tanti nuovi giocatori. Ora dovrà continuare a lavorare , soprattutto per inserire i nuovi e sfruttare tutti i nuovi acquisti”.