UFFICIALE – La Juventus cede il giovane Florea all’Estoril

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha comunicato la cessione a titolo temporaneo del calciatore Andrei Florea all'Estoril

Tramite i propri canali ufficiali, la Juventus comunica la cessione a titolo temporaneo di Andrei Florea, calciatore militante nella squadra U20, all’Estoril. Ecco la nota del club bianconero: “Nuova esperienza per Andrei Florea nella seconda parte di stagione: il centrocampista classe 2005 passa in prestito all’Estoril, squadra che milita nella massima serie portoghese. Il giocatore di origine romena – nato, però, a Rivoli (provincia di Torino) il 30 maggio 2005 – ha raccolto in stagione con l’Under 20 di mister Magnanelli quattro gol e cinque assist nelle 19 partite disputate in bianconero in questa annata. Ora invece è pronto a iniziare questa nuova avventura in Portogallo: in bocca al lupo!” . Leggi anche l’approfondimento sul calciatore della Juve, Sersanti <<<