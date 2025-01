Juve Next Gen, l’approfondimento su Sersanti: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche delle prestazioni di Sersanti.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Il 2024 di Alessandro Sersanti si è chiuso con un grande sorriso e l’inizio di 2025 ha confermato il suo ottimo momento di forma con la Reggiana, in Serie B. Per la terza volta in stagione, dunque, è lui il protagonista della rubrica “Next Gen on the road”, che racconta e pone l’attenzione sulle migliori prestazioni del fine settimana, ma non solo, dei tanti giovani talenti bianconeri in prestito tra Italia ed estero. Alessandro, ormai, è una piacevole certezza per la formazione emiliana in questa stagione e, a conferma di quanto detto, ieri – domenica 26 gennaio 2025 – ha trovato la sua terza marcatura nella serie cadetta, la seconda nelle ultime quattro partite. Una rete decisiva la sua, quella del definitivo 2-1, che ha permesso alla Reggiana di superare il Palermo”.

Il resoconto della stagione

"Un gol di pregevole fattura quello messo a segno da Sersanti che, imbeccato alla perfezione da Vergara, si è involato in campo aperto nella trequarti del Palermo prima di superare in diagonale con il mancino Sirigu, con freddezza e precisione. Un diagonale tanto bello quanto prezioso perchè è valso i tre punti alla formazione emiliana, i primi tre punti del nuovo anno. Come già detto, con quest'ultima siglata contro la formazione siciliana, Alessandro è salito a quota 3 reti in stagione. Si aggiornano anche i numeri legati alle sue presenze: sono 24, ora, tra campionato e Coppa Italia. Sersanti è sempre sceso in campo dal 18 agosto scorso a oggi e quella appena giocata è stata la sua quinta partita consecutiva giocata dal primo all'ultimo minuto. Corsa e tecnica al servizio di William Viali e della sua Reggiana. Avanti così, Ale!".