Trotta: “I rapporti tra Juve e Nizza non sono ottimi”

Eleonora Trotta, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattative per il difensore Todibo.

Eleonora Trotta, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Ci vorrà ancora un po’ di tempo per definire l’affare tra la Juve e il Nizza per Todibo. Dopo il no alla prima offerta sui 30 milioni tra prestito e riscatto, ci sono stati nuovi contatti tra le parti con i bianconeri forti del sì del francese e quindi convinti di potere chiudere presto, con la formula appunto del leasing.

I rapporti tra i due club però non sono eccellenti quindi, per arrivare a dama, Cristiano Giuntoli dovrà alzare la cifra del riscatto rendendolo più facile da attivare Nessun problema invece lato giocatore: l’ex Barcellona vuole solo la Juve con cui ha un accordo blindato da mesi per un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione. Ricordiamo che il Nizza, in virtù della volontà del giocatore di indossare solo la maglia bianconera, ha dovuto respingere l’offerta degli Hammers da 37 milioni”.