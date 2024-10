Trezeguet: “Se la Juve vince contro l’Inter manda un segnale forte”

David Trezeguet, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match contro l'Inter.

David Trezeguet, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Vittoria bianconera? Se la Juventus vincesse a San Siro manderebbe un segnale forte non solo all’Inter ma a tutto il campionato. Favorita per lo Scudetto? L’Inter resta forte e completa. Il Napoli di Conte lotterà fino alla fine e si vede già la sua mano negli azzurri. La Juventus ha iniziato un percorso interessante con Thiago Motta, è partita bene e deve restare in scia per provare ad approfittarne. Il Milan lo vedo dietro queste tre”.

Sul rendimento di Vlahovic in stagione

“Vlahovic? Ha qualità importanti ma deve essere più determinante, come fa Lautaro nell’Inter. Il mister si appoggia a lui e deve diventare decisivo e protagonista. I centravanti alla Juventus vengono giudicati per i numeri: è stato cosi per me, ora lo è per Vlahovic. Dusan si muove bene, ha fatto 7 goal ma ha le potenzialità per arrivare a 30 ma dipende anche dalla squadra che deve voler essere offensiva. Un consiglio a Giuntoli? Mi piace molto Colidio, 2000 del River Plate, ex Inter e con passaporto italiano. Gli argentini in Italia si ambientano in fretta”.