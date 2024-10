Rassegna stampa – La Juve sfida l’Inter per tenere la scia

La rassegna di domenica 27 ottobre: il giorno del derby d'Italia è arrivato. La Juve sfida l'Inter per mantenersi ai vertici della classifica

Oggi è domenica 27 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Juventus si appresta a sfidare l’Inter a San Siro in una sfida dal nuovo sapore di vertici della classifica. I bianconeri, sfavoriti dal pronostico si affidano a Vlahovic per tentare un impresa che permetterebbe agli uomini di Thiago Motta di rimanere in scia del Napoli capolista. Dall’altra parte, mister Inzaghi starebbe pensando a Zielinski in cabina di regia.

Tuttosport

Con il Napoli che supera di misura in casa il Lecce, Inter-Juventus diventa per il quotidiano la sfida per decretare l’antagonista della squadra di Antonio Conte. Intanto, nelle rispettive conferenze stampa, gli allenatori delle due squadre hanno espresso parole importanti per l’avversaria. Thiago Motta ha incoronato Inter e Napoli per la sfida Scudetto; Inzaghi ha incluso anche i bianconeri.