Rassegna stampa – Da Nico a Koopmeiners: la Juve e un mercato da salvare

Dalla Juve di Tudor fino al caos in casa Milan: tutte le principali notizie di giornata sui bianconeri e non solo

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva al presidente Scaroni: “Sarà un altro Milan”. E sotto: “Salta Paratici, nuovo casting. Ultimo treno con la Fiorentina”. In taglio alto: “Inter coi Supereroi. E il Bayern perde Musiala”. A lato: “Tutti per Fede” e “La Ferrari sfida lo strapotere della McLaren”. In basso: “Da Nico a Koopmeiners. La Juve di Tudor e un mercato da salvare”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Povero Diavolo. Salta Paratici, Tare in prima fila. Bivio Conceicao”. In basso: “Tudor sceglie Yildiz e Vlahovic”, “Magia Neres, l’asso di Conte”, “Brignone: L’ho fatta grossa” e le parole di Svilar: “Io resto”.

Tuttosport

“Kolo+Dusan. Perchè no?”, questo il titolo di Tuttosport che apre con un’intervista esclusiva a Vieri. A lato altre due interviste: “Adzic deve giocare” e “L’Italia ci teme. Che onore”. In basso: “Il Milan fa dietrofront. Stoppato Paratici!”, “L’emozione di Thuram, ex mascotte del Parma”, “Il Toro chiede Esposito all’Inter”, “Furia Rossa: Noi meglio di quanto sembriamo” e “Fede: L’ho fatta grossa. E Mattarella le telefona”. Nel frattempo arriva una bomba di mercato: la Juve pronta a comprare dal Real Madrid… <<<