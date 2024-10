Trezeguet: “Juve o River Plate? Per me sarà difficile scegliere”

David Trezeguet, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del Mondiale per Club.

David Trezeguet, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Tifare Juventus o River Plate? È una situazione delicata per me. Emotivamente, sono un tifoso del River Plate, quindi entrano in gioco i sentimenti. Nella mia carriera la Juventus è stato il club più importante per me, a livello personale e professionale. In Italia mi hanno dato l’opportunità di scoprire com’è veramente il calcio a certi livelli, con l’obiettivo specifico della vittoria, mentre al River Plate ho potuto vivere un’esperienza completamente diversa, piena di entusiasmo, emozione e rispetto da parte dei tifosi”.

Sulla Juve al Mondiale per Club

“Sarà un evento fantastico. È una Coppa del Mondo per club, in cui sappiamo che le squadre rappresentano i loro tifosi in un modo differente rispetto alle nazionali, dal punto di vista emotivo, perché c’è un legame sentimentale più forte. Ci saranno squadre molto interessanti provenienti da diversi continenti. Inoltre, da una prospettiva calcistica, ci sarà l’opportunità di vedere un calcio di tipo differente. Poi ci sono le qualità dei singoli giocatori e delle squadre che partecipano: sappiamo che la maggior parte di loro ha l’ambizione di vincere questa competizione”.