Juventus, tifosi senza parole: spunta un nuovo video! / News

Dopo giorni di chiacchiere e polemiche inizia a circolare un nuovo video che lascia senza parole i tifosi della Juventus

News Juve | Il video che smonta tutto e tutti: avete visto?

Cari tifosi della Juventus, a noi non piace fissarci sulle cose ma quando la nostra squadra del cuore viene messa “in mezzo” come spesso accade, è più forte di noi. E noi, vogliamo indagare. Perché qui su Juvenews.eu tifiamo Juventus ed il nostro interesse primario è quello di fare il bene della squadra. In questo senso, dopo giorni di balle e di chiacchiere, siamo contenti di potervi mostrare un video che smentisce ore e ore di tramissioni televisive, radiofoniche e sui social in cui la Juventus – appunto – viene messa in mezzo.

Avete presente il presunto “cazzotto in faccia” che non è mai esistito che Douglas Luiz avrebbe dato a Patric? Ebbene, le cose non stanno come ve le hanno mostrate. In primo luogo: non c’è – appunto – nessun pugno. Quella del centrocampista Juventino è una sbracciata che però, è preceduta da un qualcosa che per lo stesso motivo, avrebbe dovuto portare ad un calcio di rigore per la Juventus.

Questo qualcosa è un pestone che Patric dà a Douglas Luiz. Un video che non è stato mostrato quasi da nessuna parte che però, vi mostriamo noi. E che trovate qui sotto. Noi, non andremo oltre con commenti di alcun genere o tipo.