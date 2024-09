Juve, Piccari: “Motta non trasformi Vlahovic in Zirkzee”

Marco Piccari ha parlato dell'attaccante della Juve, Vlahovic: il giornalista inciterebbe il tecnico Motta a non farlo giocare come Zirkzee

Intervistato per Tmw Radio, Marco Piccari ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Per me il problema non è lui, io sono un suo sostenitore. Spero solo che Motta non voglia trasformare Vlahovic in Zirkzee. Se questo è l’obiettivo secondo me sbaglia Motta. Il cambio con Weah mi è sembrato un po’ provocatorio contro il Napoli”.

Piccari: “Il Genoa sta riscontrando delle difficoltà”

Successivamente, il giornalista si è concentrato sull’avversario del prossimo turno di Serie A della Juventus, il Genoa di Alberto Gilardino reduce da due sconfitte, tra campionato e Coppa Italia, rispettivamente con Venezia e Sampdoria. Ecco cosa ha detto: “Innanzitutto farei un grosso in bocca al lupo a Malinovkskyi, che si è infortunato gravemente. Sulla partita di ieri è sempre bello vedere un derby in quello stadio. Il resto, per ciò che riguarda gli scontri, non appartiene al mondo del calcio. La Sampdoria comunque ha vinto ai rigori, mentre il Genoa sta incontrando qualche difficoltà. Gilardino però mi piace molto, è preparato e sono convinto che riuscirà a trovare qualche soluzione di fronte a queste problematiche. Sono curioso di capire come affronterà questo momento, ma confido in lui. Detto ciò la Juventus con il Genoa Sabato dovrà tornare a casa con tre punti”.