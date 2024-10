Thiago Motta: "Domani out Weah. Pogba? Non gioca da tempo" - JuveNews.eu

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sulla prossima partita dei bianconeri contro il Cagliari.

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Come sta la squadra? Bene, molto bene. Quando si vince aiuta tanto nel lavoro. Stiamo bene mentalmente e fisicamente. Non ci saranno Arek, Gleison, Nico, Adzic e nemmeno Weah che oggi ha sentito dolore. Tutti gli altri disponibili. Bremer? Gleison è un giocatore importante per noi. Mi dispiace tanto per il ragazzo anche umanamente parlando. Adesso tutti noi daremo qualcosa in più. Lui si sarebbe preso le responsabilità per dare una mano ai suoi compagni. Lui deve stare tranquillo e calmo. Ieri l’ho visto molto meglio e noi dobbiamo fare bene e aspettarlo. Danilo? Lui come tutti sono convinto che daranno qualcosa in più. Ogni partita è diversa. Dobbiamo essere concentrati sulla prossima partita contro un Cagliari che sta bene. Si difendono bene, in ripartenza sono una squadra forte. Davanti Piccoli sta bene, Luvumbo va velocissimo. Viola ha fatto un’ottima prestazione, noi dobbiamo essere determinati a fare una grande prestazione. Domani siamo in casa, davanti al nostro pubblico, dobbiamo fare bene il nostro lavoro dal primo all’ultimo minuto. Turnover? Vedremo domani. Tutti possono giocare e stanno tutti bene. Chi entrerà domani darà qualcosa in più. Sempre pensando al bene della squadra per avere un risultato positivo su quello che dobbiamo fare. Più la squadra lo ha dato a me. Onestamente è stato così. Ho visto una squadra che andava in avanti e voleva provare a vincere. Ho seguito il mio istinto e sono contento di quello che hanno dimostrato in campo. È un orgoglio per tutti noi”.

Su Pogba

“La società valuterà il da farsi quando arriverà la comunicazione alla società. Per quanto riguarda me, è stato un grande giocatore. È da tempo che non gioca, io sono concentrato sulla partita di domani e tutto il resto conta poco. Fagioli? Sono contento della sua prestazione e quella di tutta la squadra. Può migliorare e come tutti i campioni possono migliorare, dare continuità e dimostrare sempre un alto livello. Lo vedo in allenamento e in partita, la differenza la fa la continuità di fare allenamenti e settimane di lavoro a livello alto. Sono convinto che lo farà”.