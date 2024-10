Iuliano: "Juve, non avevo dubbi su Thiago Motta..."

Mark Iuliano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo corso di Thiago Motta.

Mark Iuliano, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW: “È quello che chiedeva tutta la Juventus. Quando Giuntoli lo ha scelto, non avevo il minimo dubbio facesse bene, sta valorizzando anche i giovani, è una cosa importante. Le cose non andranno sempre bene, avere una rosa competitiva e tutti hanno un buon minutaggio è importante. Ha dimostrato di avere le idee chiare, è molto aiutato dalla società, Giuntoli è un conoscitore di calcio, qualche consiglio glielo darà, anche se forse Motta non ne ha troppo bisogno”. Peserà l’assenza di Bremer? “Sarà pesantissima per la Juventus perché, oltre a essere un punto di riferimento, è tra i più forti al mondo nel suo ruolo. Stava facendo veramente una traiettoria sportiva di altissimo livello e non solo da quest’anno. Dovranno fare qualcosa, la fortuna è aver trovato Kalulu che sta facendo benissimo. Se ci saranno occasioni sul mercato, la società non si farà scappare questa chance. Un difensore centrale serve, ci sono troppi impegni”.

Su Giuntoli

“Non lo scopro io, è il migliore nel suo campo e non si capisce solo dal mercato fatto alla Juve, conosce tutti i giocatori di tutte le categorie. Se decide di prendere qualcuno subito lo farà, ma a Motta gli piace anche pescare dalla Next Gen, non farebbe fatica a farli giocare”.