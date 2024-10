Rassegna Juve – Giorno di vigilia per i bianconeri

Dalla riduzione della squalifica di Pogba alla partita contro il Cagliari: tutte le notizie del giorno sulla Juventus.

Oggi è 5 ottobre e la redazione di Juvenews vi augura una buona giornata. Per la Juventus è il giorno della vigilia della partita con il Cagliari, gara in programma domani mattina alle 12,30, match fondamentale per la Vecchia Signora, per dare continuità alle ultime buone prestazioni. Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport tratta il tema del Milan e del Napoli, vincente nella partita di ieri, ma parla anche della questione Pogba, che potrebbe tornare in campo tra qualche mese, a marzo del 2025. Anche il Corriere dello Sport parla del campionato, ma tratta anche il tema del Mondiale per Club, con la proposta del presidente della FIFA Infantino, che vorrebbe aprire una sessione di calciomercato straordinaria per le squadra che parteciperanno alla competizione quest’estate, comprese Inter e Juventus.

La prima pagina di Tuttosport su Kalulu

Tuttosport invece apre con l’infortunio di Bremer, che dovrà stare fuori a lungo, probabilmente per tutta la stagione a causa della lesione al crociato. Al suo posto, il favorito per prendere il posto è Kalulu, acquistato quest’estate dal Milan. Proprio il francese dovrà prendere le redini della difesa insieme a Gatti, per portare la Juventus agli obiettivi prefissati.