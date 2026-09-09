L’infortunio di Manuel Locatelli ha complicato ulteriormente i piani della Juventus. Il capitano bianconero è stato operato al menisco del ginocchio destro e dovrà rimanere ai box per diversi mesi, andando ad aggiungersi a Khéphren Thuram nella lunga lista degli indisponibili.

Un’assenza pesante per Luciano Spalletti, chiamato ora a ridisegnare completamente il centrocampo. Sull’emergenza della Juventus si è espresso Marco Tardelli, che a La Gazzetta dello Sport ha indicato anche le possibili soluzioni interne.

Tardelli: “Locatelli è un bel problema”

L’ex centrocampista bianconero ha sottolineato quanto possa pesare lo stop del capitano sulla squadra.

“È un bel problema, grosso. Potrebbero tornare sul mercato cercando uno svincolato perché ormai può arrivare soltanto chi è senza contratto, ma in generale devono trovare qualcuno che possa sostituirli con buona, anzi ottima qualità”, ha spiegato Tardelli.

L’emergenza nasce soprattutto dalla contemporanea assenza di Thuram, con Spalletti costretto a trovare nuove soluzioni per mantenere equilibrio e qualità in mezzo al campo.

McKennie e Koopmeiners nel mirino

Tardelli ha poi indicato due nomi già presenti nella rosa bianconera. Il primo è Weston McKennie, giocatore che negli anni ha dimostrato grande duttilità e affidabilità.

“McKennie, innanzitutto, è sicuramente uno che in questi anni ha dimostrato alla Juventus di saper fare più cose e di essere molto affidabile. Koopmeiners, poi: non ha reso quello che tutti si aspettavano fino adesso e soltanto ultimamente è riuscito a fare qualcosa, però è un giocatore che mi piace molto”, ha dichiarato.

Le parole dell’ex campione del mondo arrivano proprio mentre la Juventus valuta le proprie alternative. In vista del Sassuolo, Douglas Luiz e Koopmeiners sembrano essere le opzioni più concrete, considerando anche le condizioni ancora da verificare di McKennie e Pape Matar Sarr.

Spalletti deve reinventare il centrocampo

L’allenatore bianconero si trova davanti a una situazione delicata. Locatelli e Thuram erano due riferimenti importanti per la mediana, mentre il recupero di Sarr e McKennie potrebbe permettere di ampliare nuovamente le possibilità.

Nel frattempo, anche Augusto Owusu può rappresentare una soluzione dalla Next Gen. L’emergenza, dunque, potrebbe offrire al giovane centrocampista l’opportunità di affacciarsi con maggiore continuità alla prima squadra.

Per Spalletti sarà fondamentale trovare rapidamente il nuovo equilibrio. E le indicazioni di Tardelli sono chiare: McKennie e Koopmeiners possono avere un ruolo centrale nella nuova Juventus.